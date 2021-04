Keine Rückkehr im Sommer : Karl-May-Spiele verschieben „Ölprinz“-Premiere auf 2022

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind für dieses Jahr schon abgesagt worden - die nächste Premiere soll nun am 25. Juni 2022 sein. Foto: Marius Becker/dpa

Bad Segeberg In einer normalen Saison locken die Karl-May-Spiele Hunderttausende Besucher nach Schleswig-Holstein. Doch im vergangenem Jahr fiel die Saison pandemiebedingt ins Wasser. Und auch in diesem Sommer wird es keine Aufführung geben.

Winnetous Rückkehr an den Kalkberg in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) muss um ein weiteres Jahr verschoben werden. Die Karl-May-Spiele fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das bereits für die Saison 2020 geplante Stück „Der Ölprinz“ kann erst 2022 Premiere feiern, wie die Kalkberg GmbH mitteilte.