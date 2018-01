später lesen Wiederaufbau stockt Kathmandu ringt um sein Welterbe FOTO: Florian Sanktjohanser FOTO: Florian Sanktjohanser Teilen

Den Tempel, vor dem die Hippies so gern ihre Hare-Krishna-Lieder sangen, gibt es nicht mehr. Nur der gestufte Sockel des Maju Dega ist geblieben. An anderen Tempeln sind Stützbalken in die Ziegelmauern geklemmt. Von Florian Sanktjohanser, dpa