Keine Direktflüge mehr von Hamburg in die USA

Hamburg hat keine direkte Flugverbindung mehr indie USA. Die Fluggesellschaft United Airlines hat die einzigeTransatlantikverbindung nach New York/Newark eingestellt. dpa

Dieser Schritt sei nötig gewesen, da die „saisonale Verbindung zwischen New York/Newark und Hamburg nicht den finanziellen Erwartungen entspricht“. Dies teilte die Airline am Dienstag

mit.

Flughafenchef Michael Eggenschwiler zeigte sich

enttäuscht. „Hamburg ist ein attraktiver Markt und hat entsprechendes

Potenzial für eine Verbindung nach New York oder andere Standorte in

den USA.“ Es werde sich so schnell wie möglich um einen Ersatz

bemüht. Hierbei sei auch der Einsatz neuerer Flugzeugtypen denkbar.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die seit 2005 zunächst von Continental betriebene Strecke wurde

bereits im vergangenen Jahr für einige Monate eingestellt und danach

saisonal fortgeführt. Nach Angaben einer Sprecherin des Hamburger

Flughafens, fand der letzte Flug in die USA bereits am 4. Oktober

2018 statt. Kunden, die bereits Tickets für den Sommer 2019 gekauft

haben, würden von United Airlines kontaktiert und mit alternativen

Reiseoptionen beraten werden, erklärte ein Airline-Sprecher.

Artikel im Hamburger Abendblatt