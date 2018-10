später lesen Umweltschutz Keine Übernachtungen mehr auf Thailands Similan-Inseln FOTO: Narong Sangnak FOTO: Narong Sangnak Teilen

Touristen dürfen künftig nicht mehr auf den Similan-Inseln in Thailand übernachten. Mit dieser Maßnahme will die Regierung des südostasiatischen Landes die durch den Massentourismus verursachten Umweltprobleme in den Griff kriegen. dpa