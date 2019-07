Japans heiliger Berg : Klettersaison auf dem Fuji hat begonnen

Inzwischen sind alle Routen auf dem Fuji geöffnet. Die Klettersaison endet bereits am 10. September wieder. Foto: kyodo.

Tokio Er gehört zu den beliebtesten Touristenzielen in Japan: der heilige Berg Fuji. Jetzt sind alle Routen auf den mit 3776 Metern höchsten Berg des asiatischen Landes wieder geöffnet.

Während der nur zwei Monate dauernden Klettersaison steigen täglich Tausende im Gänsemarsch an den Hängen des Vulkans hoch. Allein in der Saison 2017 waren es insgesamt rund 285.000 Menschen gewesen, die sich an den Hängen des Berges tummelten.