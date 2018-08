später lesen Deutsche Bahn Klimaanlagen in Zügen trotz Hitze zuverlässig FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

Trotz der wochenlange Hitzewelle in Deutschland fallen die Klimaanlagen in den Fernzügen zwar etwas häufiger, aber insgesamt relativ selten aus. „Weit über 90 Prozent aller Klimaanlagen“ in ICE und IC-Zügen funktionierten, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. dpa