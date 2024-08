Alpenrand per Fahrrad Klischees in tollen Kulissen: Der Bodensee-Königssee-Radweg

Doch zurück auf den Radweg Bodensee-Königssee. Wir peilen den Schliersee an, erreichen das ruhige Westufer. Mit Blick auf die kleine Insel im See radelt man am Bahngleis entlang zum Südufer, vorbei an alten Bootshäusern, parallel zur Deutschen Alpenstraße. Anders als unser Trip verläuft die älteste deutsche Ferienstraße auch über manchen Pass.