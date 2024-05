Euro 2024 in Deutschland Köln im Steckbrief: Reisetipps zur Fußball-EM

Der Kölner Dom ist Wahrzeichen der Stadt und Unesco-Weltkulturerbe. Mehr als 600 Jahre wurde an der Kathedrale bis zur Fertigstellung gebaut, bis zu 20 000 Menschen finden in ihr Platz, hier sollen im Schrein die Gebeine der Heiligen Drei Könige ruhen. Der Dom ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands, in Köln zieht es Touristen aber auch in die Altstadt mit ihren Gassen und dem Rathausturm am „Alter Markt“.