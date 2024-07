Jakobsweg in Deutschland Konfessionslos Pilgern: Am Beispiel der „Via Baltica“

Unterwegs sind wir auf der nördlichsten Ost-West-Verbindung des Jakobsweges in Deutschland. Der Name „Via Baltica“ rührt von seiner Funktion her. Das Teilstück, das bis nach Osnabrück in Niedersachsen führt, dient als eine Brücke des Pilgerpfades von den baltischen Ländern nach Santiago de Compostela in Spanien. Wichtig also ist die „Via Baltica“ für Pilger, die aus dem Nordosten kommen.