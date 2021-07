Neues aus der Reisewelt : Kreuzfahrt für Geimpfte und ein Besuch im Wein-Museum

Im Kulturviertel World of Wine hat ein neues Museum aufgemacht, das sich nur dem Roséwein widmet. Foto: Hilodi/World of Wine/dpa-tmn

Neues Besucherzentrum am Frankfurter Flughafen</p><p>Frankfurt/Main Mehr und mehr Kreuzfahrtschiffe fahren nur noch für Geimpfte. Am Frankfurter Flughafen gibt es eine neue Attraktion. Und die Stadt Porto wartet ebenfalls mit einer neuen Sehenswürdigkeit auf.

Einblicke hinter die Kulissen des Fliegens bietet ein neues Besucherzentrum am Frankfurter Flughafen. Am 2. August öffnet in Terminal 1 (Halle C) eine multimediale Erlebniswelt mit knapp 30 Exponaten, wie Betreiber Fraport mitteilt. Einige der Stationen laden zum Mitmachen ein: Die Gäste können zum Beispiel einen Airbus A320neo auf die Parkposition einweisen. Highlight ist ein riesiger Bildschirm, der alle Flüge rund um den Globus in Echtzeit abbildet. Eintrittskarten gibt es nur vorab online unter www.fra-tours.com. Geöffnet ist das Besucherzentrum täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt.