Auf den Great Lakes Kreuzfahrt, hart an der Grenze: Über die Großen Seen

Reiseziel: Die Großen Seen liegen zwischen Kanada und den USA im Osten und Mittleren Westen, die Staatsgrenze verläuft überwiegend durch die Seen. Nur der Michigansee ist komplett in den USA. Während man auf der kanadischen Seite die ganze Zeit über in der Provinz Ontario bleibt, grenzen im Süden die Bundesstaaten New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin und Illinois an die Großen Seen.