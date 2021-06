Mittelmeer und Co. : Kreuzfahrt: Wo die neusten Costa-Schiffe fahren sollen

Große Pläne in Zeiten der Pandemie: Die „Costa Smeralda“ soll im Winter 2021/22 in Südamerika fahren. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Genua Die Kreuzfahrt nimmt wieder Fahrt auf: Costa hat nun die geplanten Routen für die „Firenze“, „Toscana“ und „Smeralda“ vorgestellt. Im kommenden Winter sollen noch weitere Schiffe ablegen.

- Die „Costa Firenze“, die eigentlich für den chinesischen Markt gebaut wurde, wird am 4. Juli 2021 in Savona zu Kreuzfahrten im Mittelmeer aufbrechen. Ende November geht es dann in den Persischen Golf, wo das Schiff die Wintersaison verbringen soll. Heimathafen wird Costa zufolge Dubai sein. Im Routenplan stehen neben Zielen in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch Katar und Oman. Ab April 2022 soll die „Costa Firenze“ ins Mittelmeer zurückkehren - für Kreuzfahrten nach Italien, Frankreich und Spanien.