„Mein Schiff 1“ : Kreuzfahrten von und nach Kiel wegen Corona untersagt

In Kiel dürfen die Gäste von „Mein Schiff 1“ am Donnerstag (5. November) nicht an Bord gehen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Kiel Nicht nur Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. In Kiel wurde nun auch einem Kreuzfahrtschiff die Unterbringung von Urlaubern untersagt. Betroffen sind die Gäste von „Mein Schiff 1“.

Im Rahmen der Corona-Eindämmung hat Schleswig-Holstein Kreuzfahrten von und nach Kiel untersagt. Es wäre nicht vermittelbar, dass Touristen am Montag (3. November) aus den Hotels in Schleswig-Holstein abreisen mussten und am Donnerstag Tausende nach Kiel kämen, um mit einem Kreuzfahrtschiff abzulegen, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) in Kiel.