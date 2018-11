später lesen Mit schwebendem Extra-Deck Kreuzfahrtschiff „Celebrity Edge“ begrüßt erste Gäste FOTO: Michel Verdure FOTO: Michel Verdure Teilen

Twittern

Teilen



Die Reederei Celebrity Cruises hat ihr neues Kreuzfahrtschiff „Celebrity Edge“ in Dienst gestellt. Ab dem 9. Dezember 2018 begrüßt die Crew Gäste auf siebentägigen Routen vom ebenfalls neu gebauten Terminal in Fort Lauderdale aus in die Karibik. dpa