Natur- und Kulturschätze entdecken : Kroatien - 5 Geheimtipps

Abseits von den bekannten Touristenhochburgen bezaubert Kroatien mit Natur- und Kulturschätzen. Faszinierende Naturwunder und jahrtausendealte Relikte aus der Vergangenheit gibt es in dem beliebten Ferienland zu entdecken.

Mit dem Satz "Am letzten Schöpfungstag wollte Gott sein Werk krönen und so schuf er aus Tränen, Sternen und Atem die Kornaten" beschreibt der berühmte Schriftsteller Bernhard Shaw das aus 150 Inseln bestehende Naturwunder vor der Küste Dalmatiens. Sie zeichnet sich durch eine einzigartige Flora und Fauna aus: Mehr als 537 Pflanzenarten und seltene Tiere wie Schildkröten und Robben sind hier heimisch. Ein Geheimtipp sind die Kornaten für Taucher: An den äußren Kornaten entdecken sie mit etwas Glück junge Blauhaie, häufig sind Tinten- und Lippfische zu sehen. Rund um Murter erwarten Taucher farbenfrohe Korallenriffs, ein beliebtes Ziel in der Unterwasserwelt ist außerdem das 1941 über der Adria abgestürzte Kampfflugzeug Stuka, das in 28m Tiefe liegt.