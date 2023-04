Outdoor in den Ferien Kroatische Insel Rab: Aktivurlaub, Natur und Geschichte

Wer mag, stürzt sich nackt in die Fluten. Nudismus auf Rab ist normal, seit sich Englands König Eduard VIII. und seine Herzensdame Wallis Simpson in den 1930er-Jahren textilfrei erfrischten. Allerdings gilt es, auf Quallen und Seeigel zu achten. Vor deren Stacheln und dem steinigen Untergrund der Küsten schützt man sich am besten mit Aquaschuhen, die es überall zu kaufen gibt.