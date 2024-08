Webseite freigeschaltet Kuba-Touristen können Visum elektronisch beantragen

So funktioniert es bisher: Vor der Einreise nach Kuba müssen Touristen ein Papierdokument, die sogenannte „Touristenkarte“, kaufen. Die gibt es zum Beispiel bei der kubanischen Botschaft in Deutschland, bei einigen Fluggesellschaften am Flughafen oder kommerziellen Anbietern im Internet. Auch manche Reiseveranstalter bieten den Verkauf der 90 Tage gültigen Touristenkarte zusammen mit anderen touristischen Leistungen an.