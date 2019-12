Nach Thomas-Cook-Pleite : Kunden mit Pauschalreise meist zufrieden

Mit dem Veranstalter nach Mallorca und Co.: Mit den Dienstleistungen bei Pauschalreisen sind Kunden laut einer Umfrage in der Regel zufrieden. Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn.

Berlin Vertrauen die Urlauber nach der Pleite von Thomas Cook noch der Pauschalreise? Eine neue Umfrage gibt Antworten.

So waren die meisten (94 Prozent) mit den Dienstleistungen ihres Reiseveranstalters zuletzt „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage, die der Deutsche Reiseverband (DRV) vorgestellt hat.

„Wichtig“ oder „sehr wichtig“ ist vielen Pauschalurlaubern laut Umfrage das Krisenmanagement der Veranstalter in Notfällen, die finanzielle Absicherung bei Problemen und Absage der Reise und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die meisten Pauschalreisen werden in Deutschland in klassischen Reisebüros gebucht.