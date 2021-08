Neues aus der Reisewelt : Kunst, Kultur, Winzerfest: Drei Spätsommerziele für Reisende

Das Van Bommel Van Dam Museum in Venlo war fünf Jahre lang geschlossen, nun öffnet es wieder. Besucher erwarten dann gleich zwei Sonderausstellungen. Foto: vBvD/dpa-tmn

<em style="strong">Museum für moderne Kunst in Venlo öffnet wieder</em></p><p>Venlo Ein spektakuläres Museum für moderne Kunst wird in den Niederlanden wiedereröffnet. In Schweinfurt gibt es Musik unter freiem Himmel. Und Polen feiert seine Weinbauhistorie mit einem großen Fest.

Nach fünfjähriger Schließung öffnet das Van Bommel Van Dam Museum in Venlo in den Niederlanden am 5. September wieder seine Pforten. Das Museum für moderne Kunst ist nach seiner Neuaufstellung in der umgebauten ehemaligen Hauptpost der Stadt zu finden, teilt das Niederländische Büro für Tourismus mit. Zur Wiedereröffnung gibt es zwei Sonderausstellungen. Eine beschäftigt sich mit Rohstoffen und ihren Möglichkeiten für die Zukunft. In der anderen bekommen die Besucherinnen und Besucher einen Überblick über die hauseigene Kollektion. ( www.vanbommelvandam.nl/de ).

Kultursommer mit Open-Air-Events in Schweinfurt

Schweinfurt (dpa/tmn) - Im Rahmen eines Kultursommers bietet die Stadt Schweinfurt noch bis zum 12. September Konzerte, Kabarett und Tanz unter freiem Himmel. Schauplatz ist eine Open-Air-Bühne auf der Wiese im Kessler Field, teilt der Tourismusverband Franken mit. Die Veranstalter können sich bei der Bestuhlung zwischen Picknickdecken, Liegestühlen und Klappstühlen entscheiden. Tickets zu den Veranstaltungen gibt es unter www.kultursommer-schweinfurt.de .

Polens feiert sein größtes Weinfest

Zielona Góra (dpa/tmn) - Rund um Zielona Góra (Grünberg) erstreckt sich das größte Weinbaugebiet Polens mit einer Anbaufläche von 140 Hektar. Vom 4. bis 12. September 2021 findet dort „Winobranie“, das größte Weinfest Polens, statt. Wie das polnische Fremdenverkehrsamt mitteilt, gehören Konzerte und Theateraufführungen zum Programm. Besucherinnen und Besucher können sich auch auf eine „Bacchus-Route“ durch das Stadtzentrum begeben. ( https://visitzielonagora.pl/de )