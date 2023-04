Keramik-Reliefs im Untergrund Kunst von Markus Lüpertz ziert Karlsruher U-Bahn-Stationen

Lüpertz hat für sein in jahrelanger Arbeit entstandenes Werk 20 Tonnen Ton verarbeitet. Die jeweils vier mal zwei Meter großen Tafeln sind in Nischen an den U-Bahn-Stationen angebracht. Im Zyklus „Genesis“ interpretiert der in Karlsruhe lebende Künstler die Schöpfungsgeschichte auf seine Art - das Werk soll als eine Art Weckruf zur Bewahrung der Schöpfung verstanden werden.