Umweltfreundlicher reisen Kurzfristig in den Urlaub? Das geht auch nachhaltig

Für die Auswahl der Unterkunft bieten Umweltlabels wie Viabono oder die Euro-Blume Orientierung. Diese Zertifizierungen kennzeichnen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze, die besonders nachhaltig arbeiten, so Hoenning. Hier werden Kriterien wie Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Abfall und auch Lebensmittelverschwendung untersucht. Hoenning empfiehlt außerdem einen Blick auf die Webseite der Hotels zu werfen um zu gucken: Was bietet das Hotel an? Wie weit ist Nachhaltigkeit dem Hotel ein Anliegen?