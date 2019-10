Stauprognose : Langes Wochenende dürfte Autobahnen füllen

Es wird erwartet, dass sich die Fernstraßen bereits vom Mittwochmittag an füllen werden. Der Reformationstag und Allerheiligen verlängern in vielen Bundesländern das Wochenende. Foto: Markus Scholz/dpa.

Stuttgart Zum Start in den November werden sich Reisende auf den deutschen Autobahnen mancherorts in Geduld üben müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Wochenende beginnt für viele bereits am Donnerstag (31. Oktober), denn der Reformationstag ist in neun Ländern im Norden und Osten Deutschlands ein Feiertag. Ein Brückentag am 1. November kann hier für ein viertägiges Wochenende sorgen. Im Westen und Süden bringt der Feiertag Allerheiligen am Freitag ein Drei-Tage-Wochenende mit sich.

Daher dürften sich nach Angaben des Auto Club Europa (ACE) die Fernstraßen bereits vom Mittwochmittag an füllen. Dies gilt vor allem rund um die Ballungsräume Hamburg, Hannover, Dresden und Leipzig. Am Donnerstag wiederholt sich dies in den südlichen und westlichen Ländern. Dafür dürfte es am Freitag insgesamt eher ruhiger zugehen.

Auch der ADAC sieht durch die zwei Feiertage den Berufsverkehr etwas entzerrt. Insgesamt erwartet der Autoclub vielerorts eine „weitgehend freie Fahrt“ und keine „Dauerstaus“.

Am Sonntag kann es schon mal eng werden

Als „mittelmäßig“ schätzt dagegen der ACE das Risiko für Stillstand ein und rechnet am Samstag auf den süddeutschen Autobahnen mit vielen Rückreisenden - denn in Bayern und Baden-Württemberg enden die Herbstferien. Bundesweit hohe Staugefahr prognostiziert der ACE für Sonntag vom frühen Nachmittag bis in den Abend hinein.

Der ADAC macht die Verkehrsteilnehmer außerdem auf die Gefahren des Herbstwetters aufmerksam: Überfrierende Nässe, Schnee und plötzlich auftretender Nebel seien nun jederzeit möglich.

Autofahrer müssen laut den Experten in den Großräumen Hamburg, Rhein-Ruhr, Stuttgart und München sowie auf den folgenden Strecken besonders mit Behinderungen oder Staus rechnen. Wenn nicht anders angegeben, dann in beiden Richtungen:



A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg- Lübeck

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund - Oberhausen

A 3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt/Main - Würzburg; beide Richtungen und Passau - Würzburg

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden; in östlicher Richtung

A 5 Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg und Hamburg - Flensburg; in nördlicher Richtung

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - Ulm - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin; in nördlicher Richtung

A 10 Berliner Ring

A 81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A 93 Kiefersfelden - Rosenheim

A 95 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 Lindau - München

A 99 Umfahrung München