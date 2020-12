Trotz Corona : Langlaufen und Skifahren in Baden-Württemberg erlaubt

Stuttgart Die Skilifte sind in Baden-Württemberg geschlossen. Trotzdem zieht es viele Ausflügler hier ins Freie. Dürfen die Hänge und Loipen denn genutzt werden? Unter Einhaltung der Auflagen ja.

Trotz des zuletzt hohen Besucherandrangs an verschneiten Ausflugszielen in Baden-Württemberg bleibt Langlaufen und Skifahren in dem Bundesland erlaubt. Skihänge und Langlaufloipen dürfen auch während des Corona-Lockdowns genutzt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Mittwoch (30. Dezember) auf Anfrage erklärte.