Südostasien : Laos beschränkt Visa bei Einreise

Wer nach Laos reist braucht ein Visum und einen Reisepass, der bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn.

Vientiane Das kleine Land Laos in Asien bietet ein Visum bei der Einreise an. Doch an einigen Landgrenzen ist damit bald Schluss.

Bietet ein Land auch „Visa on arrival“, müssen Urlauber vor ihrer Reise nicht zur Botschaft - Laos begrenzt diese Möglichkeit nun. An neun Grenzübergängen nach Thailand und Vietnam werden von verschiedenen Stichtagen im Lauf des kommenden Jahres an keine Visa bei Einreise mehr ausgestellt, informiert das Auswärtige Amt in den Reisehinweisen für das asiatische Land. Dort finden sich die Übergänge und Daten im Detail.

Weiterhin gibt es Visa on arrival zum Beispiel bei Ankunft am Flughafen - in Savannakhet noch bis 30. März 2020. Besucher brauchen dafür einen noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass, 30 US-Dollar und zwei Lichtbilder. Außerdem müssen sie laut AA über ausreichende Geldmittel verfügen.