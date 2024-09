Strandurlaub hat Konjunktur Last-Minute? Was in den Herbstferien noch an Urlaub drin ist

Strandurlaub am Mittelmeer habe in den Herbstferien Hochkonjunktur, so ein Sprecher von Tui. Deutschlands größter Reiseveranstalter hat nach eigenen Angaben in der Türkei, Griechenland und Spanien kräftig aufgestockt, und auch in Ägypten zusätzliche Flug- und Hotelkapazitäten. Nach der Insolvenz von FTI habe man alleine für die Herbstferien 75.000 zusätzliche Urlaubsangebote geschaffen. Eben auch aufgrund der kurzfristig freigewordenen Kontingente des einstigen Mitbewerbers, der Anfang Juni pleitegegangen war.