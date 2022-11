Reisenews : Lava in Island und ein Schiff mit Achterbahn

Bei der Icelandic Lava Show wird echte Lava auf mehr als 1000 Grad Celsius erhitzt. Foto: Icelandic Lava Show/dpa-tmn

USA „Sicherheitsbrillen auf“, heißt es bei der Lava Show in Reykjavik. Carnival begrüßt neue Schiffe in seiner Flotte. Es gibt Nachrichten aus Fort Myers, von Tui Cruises und vom Schweizer Goldenpass-Zug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neues Carnival-Schiff mit Achterbahn

Miami - Die Flotte von Carnival Cruise Line bekommt Zuwachs. Die „Celebration“ werde am 20. November in Port Miami offiziell getauft und lege von dort dann ganzjährig zu Kreuzfahrten in die Karibik ab, teilt die US-Reederei mit. Das neu gebaute Schiff mit Flüssiggasantrieb (LNG) bietet Platz für 5200 Passagiere und hat eine Achterbahn an Bord.

Ein weiterer Neuzugang der Carnival-Cruise-Line Flotte ist die „Luminosa“, die bislang für Costa Kreuzfahrten unterwegs war.

Nach Hurrikan: Region um Fort Myers erholt sich langsam

Fort Myers - In der bei deutschen Urlaubern beliebten Region rund um Fort Myers im Südwesten Floridas geht der Wiederaufbau nach Hurrikan Ian voran. Einzelne Hotels seien wieder für Touristen offen, viele Sehenswürdigkeiten konnten wieder eröffnet werden, so das Tourist Development Council des Lee Countys.

Touristen sollten sich aber darüber im Klaren sein: Auch wenn sich die Region langsam von den Folgen des Wirbelsturms erholt, der hier Ende September auf Land getroffen war - es gibt weiterhin eine Menge Einschränkungen. Welche Unterkünfte und Freizeitangebote rund um Fort Myers geöffnet haben, dazu bietet die örtliche Tourismusagentur auf ihrer Website eine Übersicht: www.visitfortmyers.com/open

Geschmolzener Lava in Island nahekommen

Reykjavik - Geschmolzener Lava nahe kommen Island-Urlauber nun auch in der Hauptstadt Reykjavik. Im Hafenviertel Grandi hat ein zweiter Standort der Icelandic Lava Show eröffnet, wie die Tourismusagentur Visit Iceland mitteilt.

Kern des Angebots: ein nachgestellter Vulkanausbruch, bei dem Lava auf mehr als 1000 Grad Celsius erhitzt wird und beispielsweise über Eis gegossen wird. Besucher bekommen Sicherheitsbrillen. Erwachsene zahlen umgerechnet rund 40 Euro Eintritt. In Vík im Süden Islands gibt es bereits einen Standort. (https://icelandiclavashow.com/)

„Mein Schiff 7“: Erstmals Einzelkabinen bei Tui Cruises

Hamburg - Tui Cruises wird auf seiner „Mein Schiff 7“ erstmals Kabinen für Alleinreisende anbieten. In dem Neubau, der 2024 in Dienst gestellt werden soll, wird es nach Angaben der Reederei 12 Innen- und 14 Außen-Einzelkabinen geben. Insgesamt wird das Schiff über knapp 1450 Kabinen verfügen und soll knapp 2900 Passagiere aufnehmen können.

Ohne Umsteigen von Interlaken an den Genfer See

Interlaken - Wer im Goldenpass-Zug durch die Schweizer Alpen von Interlaken nach Montreux am Genfer See fährt, muss ab Mitte Dezember nicht mehr auf etwa der Hälfte der Strecke umsteigen. Bisher musste man im Ort Zweisimmen den Zug wechseln, weil die Gleise dort von Meter- auf Normalspur wechseln, so Schweiz Tourismus.

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember geht aber ein Drehgestell in Betrieb, dass die Änderung der Spurweite ohne Zugwechsel ermöglicht - die Gäste können also sitzen bleiben. Die gut 100 Kilometer lange Bahnfahrt dauert etwas mehr als drei Stunden.

© dpa-infocom, dpa:221109-99-452442/2

(dpa)