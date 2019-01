später lesen Lifte laufen wieder Lawinengefahr in den Alpen geht zurück FOTO: Peter Kneffel FOTO: Peter Kneffel Teilen

Die Schneelage in Südbayern entspannt sich weiter. In einigen Gebieten kehrte am Mittwoch (16. Januar) fast Normalzustand ein. In anderen Bereichen hingegen waren Tausende Helfer weiter im Einsatz, sie schaufelten unter anderem Dächer frei. dpa