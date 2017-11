später lesen Ein Turm und elf Brunnen Leeuwarden ist Kulturhauptstadt 2018 FOTO: NBTC FOTO: NBTC Teilen

Amsterdam? Natürlich, das kennt man. Die Stadt zieht das ganze Jahr über Besuchermassen an. Aber Leeuwarden? „Uns muss man erst noch entdecken, in unserer friesischen Eigenart. Wir sind anders als die Menschen in holländischen Großstädten“, sagt Babette Byleveld. Von Bernd F. Meier, dpa