Foto-Hotspot bei Ulm Leuchtende Quelle: Blautopf für Jahre gesperrt

Bis zu einer halben Million Menschen besuchen den Blautopf laut der Stadt Blaubeuren bislang jährlich. Die Quelle befindet sich am Rand der Altstadt. Das Areal um die Quelle sei in die Jahre gekommen und müsse deshalb aufwendig saniert werden. Es soll attraktiver und barrierefrei werden. Die Bauarbeiten beginnen am 26. August (Montag).