Flugklasse im Check : Lohnt sich die Premium Economy?

Hamburg Economy - die meisten Flugreisenden kennen die „Holzklasse“ im Flugzeug recht gut. Bestuhlung mit wenig Beinfreiheit und eine Armlehne, die man sich mit dem Sitznachbarn teilen muss.

„Die Fluggesellschaft hat aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt Luftfahrtexperte Cord Schellenberg aus Hamburg. Denn zu dieser Zeit fingen die Unternehmen zu sparen an und versagten so manchem Mitarbeiter auf der Langstrecke das gewohnte Business-Class-Ticket. „Sie fanden sich plötzlich in der Economy Class wieder und waren alles andere als glücklich“, sagt er.