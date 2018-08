später lesen Pilotprojekt 2019 London will schmutzige Autos testweise verbieten FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Die Londoner City will in einem begrenzten Versuchslauf ein faktisches Verbot für Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor testen. Das teilte die Verwaltung des Finanzdistrikts in der britischen Hauptstadt mit. dpa