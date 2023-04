Besucherzahlen Lüneburger Heide mit Tourismusrekord

„In 2022 hat sich ausgezahlt, dass wir auch in der Corona-Zeit unsere Arbeit nicht eingestellt, sondern eher verstärkt haben. Wir waren immer in Kontakt mit unseren Gästen und haben unser Marketing angepasst und verbessert“, sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. „Wir legen immer großen Wert darauf, die Lüneburger Heide so authentisch wie möglich zu zeigen. Ob Regen, Schnee oder satte Heideblüte - wir zeigen alle Facetten der Natur und das auf allen Kanälen.“