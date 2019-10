Betrieb wieder normalisiert : Lufthansa bestätigt rund 100 Flugausfälle durch Warnstreik

Frankfurt/Main Nach dem Warnstreik der Flugbegleiter bei vier Lufthansa-Töchtern ist der Flugbetrieb am Montag wieder normal angelaufen.

„Wir können unser übliches Angebot fliegen“, sagte eine Konzernsprecherin in Frankfurt. Sie bestätigte die geschätzte Zahl von rund 100 Starts, die am Sonntag in der Folge des erst um Mitternacht beendeten Streiks an deutschen Flughäfen abgesagt werden mussten.