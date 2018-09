später lesen Aktion zum Oktoberfest Lufthansa-Crew fliegt in Tracht und zapft Bier FOTO: Kerstin Roßkopp FOTO: Kerstin Roßkopp Teilen

Drei Tage vor Beginn des Münchner Oktoberfests am Samstag schickt die Lufthansa Flugbegleiter in Dirndl und Lederhose auf die Reise. Der erste Trachtenflug startet am 19. September nach New York, es folgen weitere Flüge in verschiedene europäische Städte sowie nach Singapur und Shanghai, wie die Fluglinie mitteilte. dpa