Reisenews : Lufthansa: Punkte statt Statusmeilen ab 2024

Die Lufthansa will ihr Statusprogramm Miles & More ändern. Foto: Sven Hoppe/dpa

Frankfurt/Main Für Lufthansa-Vielflieger gibt es Neuigkeiten. Das Unternehmen führt ein Punktesystem ein.

Neuigkeiten für Vielflieger: Die Lufthansa Group hat Änderungen in dem Statusprogramm Miles & More angekündigt. Demnach sollen die Statusmeilen durch Punkte ersetzt werden. Wie viele Punkte man erhält, soll künftig nur noch davon abhängen, in welcher Klasse man fliegt und ob es sich um einen kontinentalen oder interkontinentalen Flug handelt.