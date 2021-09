Arles : Eine Schweizer Milliardärin baut ihren Traum

Arles Maja Hoffmann hat in Arles eines der größten privaten Kunst- und Kulturprojekte Europas eröffnet. Nicht alle Einwohner sind erfreut.

Der in diesem Sommer eröffnete spektakuläre Bau ist Teil eines riesigen Ausstellungskomplexes, hinter dem der Name einer Frau steht: Maja Hoffmann, Schweizer Milliardenerbin des Hoffmann-La Roche-Pharmakonzerns, die viele Jahre ihrer Kindheit in Arles verbracht hat. Schon während ihres Film-Studiums sammelte die heute 65-Jährige zeitgenössische Kunst. Ende der 1990er begann sie, mit Künstlern und Institutionen zahlreiche Kunstprojekte zu produzieren. So sei allmählich die Idee eines Ortes der Kreation und des Austausches zwischen Künstlern, Intellektuellen und Wissenschaftlern entstanden, sagte sie. In Arles hat sie auf einem ehemaligen Bahngelände mit dem Luma-Projekt für geschätzte 150 Millionen Euro ihren Traum verwirklicht. Der Name ist ein Kunstwort aus den Vornamen ihrer beiden Kinder Lukas und Marina. Nun präsentiert sie auf dem Parc des Ateliers mitten in der 55 000-Einwohner-Stadt einen elf Hektar großen Komplex mit Ausstellungshallen, einer Künstlerresidenz, einem Park, einem Café und Restaurant, dessen Blickfang der spektakuläre Turm von Gehry ist. Mit dem Luma-Projekt wird Arles in die Weltliga der Kunst- und Kulturszene katapultiert, was von der Stadtverwaltung natürlich begrüßt wird. Die Arbeitslosigkeit in Arles liegt mit rund 15 Prozent weit über dem Landesdurchschnitt, die meisten Leute leben von Einnahmen aus dem Tourismus. Claire de Causans, die Beauftrage für Kultur, ist überzeugt, dass sich diese private Investition sehr positiv auf die Entwicklung der Stadt auswirken wird.