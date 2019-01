später lesen Freie Fahrt Luxemburg: öffentliche Verkehrsmittel ab 2020 gratis FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Bahn, Bus und Tram werden vom 1. März 2020 an in Luxemburg für alle Benutzer kostenlos - sofern sie in der Bahn nicht in der ersten Klasse reisen wollen. Dies teilte Mobilitätsminister François Bausch in Luxemburg mit. dpa