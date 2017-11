später lesen Modernes Sightseeing Luxemburg-Touristen bald auf virtueller Zeitreise unterwegs FOTO: Digital Devotion Group FOTO: Digital Devotion Group Teilen

Mit dem Aufsetzen der Brille verwandelt sich der Bus in ein Pferdefuhrwerk, dessen Kutscher man über die Schulter schauen kann - Hufgetrappel eingeschlossen. Der Blick des Buspassagiers in die virtuelle Vergangenheit ist stets von der tatsächlichen Position in der Wirklichkeit abhängig. „Man könnte sich in Rom das Kolosseum vor 2000 Jahren anschauen und dann aussteigen und die heutigen Mauern anfassen“, sagt DDG-Chef Alexander Fridhi. dpa