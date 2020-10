Goldener Käfig : Luxus-Quarantäne für Langzeiturlauber in Thailand

Thailand will wieder Langzeiturlauber aus dem Ausland empfangen. Die verpflichtende Corona-Quarantäne wollen manche Hotels so angenehm wie möglich gestalten. Foto: Norbert Drews/dpa

Bangkok Für eine längere Auszeit im Ausland könnte bald auch in Thailand infrage kommen. Denn das Reiseparadies am indischen Ozean wirbt nun um Dauerurlauber. Die vorgeschriebene Corona-Quarantäne wollen Hotels mit Luxus versüßen.

Thailand will in den kommenden Wochen erstmals seit März wieder Touristen ins Land lassen - allerdings nur Langzeiturlauber, die gleich mehrere Monate im Land bleiben. Verpflichtend ist nach der Ankunft eine zweiwöchige Corona-Quarantäne, die manche Hotels den ausländischen Besuchern so angenehm wie möglich gestalten wollen.

Zunächst sollen rund 300 Touristen aus China und Skandinavien einreisen. Sie bekommen ein Langzeit-Visum für 90 Tage, das zwei Mal verlängert werden kann. Nach der Quarantäne dürfen sie frei im Land herumreisen. „Es lohnt sich. Nach der Quarantäne können wir wunderschöne Sonnenuntergänge an einem der in Bezug auf Covid sichersten Orte der Welt genießen“, zitierte die „Bangkok Post“ einen Dänen, der seine Quarantäne in dem Resort verbringen will.