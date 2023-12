Neue Regeln Malaysia: Vor Einreise digitale Anmeldung erforderlich

Wer als Touristin oder Tourist und nicht zum Arbeiten einreist, benötigt für Aufenthalte bis zu drei Monate in Malaysia kein Visum - ausgenommen seien Reisen in die ostmalaysischen Bundesstaaten Sabah und Sarawak auf Borneo, so das Auswärtige Amt weiter. Dafür werde ein separates, in der Regel 90 Tage gültiges Visum erteilt.