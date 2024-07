Jubiläum Malerei im Licht: Zu den Ursprüngen weltbekannter Gemälde

Die damalige Aufbruchsstimmung hat Auguste Renoir in seinem Bild „Das Frühstück der Ruderer“ wiedergegeben. Es entstand auf einer Insel in der Seine in Chatou westlich von Paris. Kaum verändert existiert das Ausflugslokal „Maison Fournaise“ noch immer. Auf der Terrasse der ersten Etage lässt sich an derselben Stelle speisen - wie die dargestellten Bohemians auf dem Gemälde.