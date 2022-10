„Marco Polo“ : Mannheim als Reisetipp für 2023

Ostfildern Mannheim schafft es selten auf die Reise­Bucket­List, wie ein „Marco Polo“-Trendbuch für 2023 auch selbst weiß. Doch die Reiseführermarke hat Gründe, die Stadt fürs kommende Jahr zu empfehlen.

„2023 ist das Jahr, in dem man Mannheim besuchen sollte“: Dieser Satz in einem Reiseführer dürfte viele überraschen. Doch das neue „Marco Polo“-Buch „Wohin geht die Reise? - Die besten Ziele für 2023“ versucht, ausgetretene Pfade zu verlassen.

Ziel des Trendguides von MairDumont, der größten deutschen Reiseverlagsgruppe mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart, ist es gewesen, „40 spannende Reisetrends und -ziele“ fürs kommende Jahr vorzustellen.

Über Mannheim, die nach Stuttgart zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs, heißt es in dem neuen Buch der populären Reiseführermarke „Marco Polo“: „Buchstaben und Nummern statt Straßennamen, das zweitgrößte Barockschloss Europas und ganz viel Neues wegen der Bundesgartenschau.“

Auserkoren wegen der Bundesgartenschau

„Monnem“ (also Mannheim) als vielleicht überraschendstes Ziel des Buchs ist in erster Linie eben wegen dieser Bundesgartenschau zum Tipp auserkoren worden. Buga klinge zwar „nach Reisebussen und Old-School-Blumenanstarren“, könne aber so viel mehr bedeuten, heißt es. Nach der Buga von 1975 habe Mannheim zum Beispiel zwei große Parks, einen Fernmeldeturm samt Drehrestaurant und einen riesigen Weiher gehabt.