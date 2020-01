Kreuzfahrt : „Mardi Gras“ wird Monate später fertig

Miami Nun trifft es das Kreuzfahrtschiff einer US-Reederei: Auch die „Mardi Gras“ wird später fertig als geplant. Mehrere Reisen mussten abgesagt werden.

Das Kreuzfahrtschiff „Mardi Gras“ von Carnival Cruise Line wird mehrere Monate später fertig als geplant. Die Auslieferung war für den 31. August 2020 geplant gewesen - nun soll das Schiff laut der US-amerikanischen Reederei am 14. November in See stechen.