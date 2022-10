Ski-Genuss : Matterhorn - Schweizer Vielfalt, italienischer Genuss

Breuil-Cervinia/Zermatt Zermatt ist ein Nobelskiort mit einem weltberühmten Berg - und einem recht bodenständigen Nachbarn auf der anderen Seite der Grenze. Eine Abfahrt nach Cervinia lohnt sich nicht nur für den Geldbeutel.

Das Matterhorn hat das einst arme Bergdorf Zermatt weltberühmt gemacht - und reich. Im Sommer wie im Winter strömen Menschen aus der ganzen Welt an den Fuß dieses spektakulären Gipfels, der pyramidengleich 4478 Meter in den Himmel ragt. Manche nennen ihn „steinerne Miss Schweiz“. Er gehört zu den meistfotografierten Bergen der Welt.

Was vielen nicht bewusst ist: Das autofreie Zermatt teilt sich nicht nur den Blick auf den ikonischen Gipfel, sondern auch das Skigebiet mit der bodenständigen Gemeinde Breuil-Cervinia im Aostatal.

Seine Schokoladenseite zeigt der Gipfel den Schweizern

Die Italiener haben einen eigenen Namen fürs Matterhorn. Bei ihnen heißt der Gipfel „Cervino“. Und die Menschen in Breuil-Cervinia haben für den ikonischen Berg noch mal eine besondere Bezeichnung. In ihrem Dialekt nennen sie ihn „Gran Becca“ (Großer Gipfel).

Verglichen mit Zermatt wirkt Cervinia sehr bodenständig. „Es ist nicht so rausgeputzt wie Zermatt“ würden viele Eidgenossen sagen. „Nicht so steril“, würden manche Italiener entgegnen. Die Chiesa di Maria Regina Vallis Augustanae - eine Kirche in der Ortsmitte - gibt zwar ein schönes Fotomotiv mit dem Cervino im Hintergrund ab. Seine Schokoladenseite aber zeigt der berühmte Gipfel den Schweizern.