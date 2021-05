Hotels öffnen wieder : Mecklenburg-Vorpommern: Neustart für den Tourismus

Hotel Kurhaus in Binz auf der Insel Rügen. Ab morgen können Strandkorbverleih, Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommen wieder Urlauber beherbergen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Schwerin Das nordöstliche Urlaubsland öffnet sich wieder für seine Gäste. Die Rückkehr zum Geschäft erfolgt nach dem für die Branche schmerzhaften Corona-Lockdown aber schrittweise. Als erstes dürfen Einheimische anreisen.

Ursprünglich sollte die Saison für Einheimische am 7. Juni und für Auswärtige am 14. Juni beginnen. Die von der Branche lange herbeigesehnte und nun vorgezogene Öffnung kam für viele Beherbergungsbetriebe aber offenbar zu überraschend. So werden viele Anbieter nicht gleich von Anfang an öffnen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.