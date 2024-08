Beliebter Inselstaat Meditation statt Massen: Die „Dom. Rep.“ ohne All-inclusive

So wie in der Zentralkordillere, in die sich ab Bonao ein Sträßchen hinauf windet. Riesenbambus fächert sich auf. Ohne Helme knattert eine vierköpfige Familie auf einer Vespa voran. Die Dorfjugend trifft sich in einem Billardsalon. Ziel ist der Ökotourismus-Komplex Río Blanco. Dahinter steht der „Zusammenschluss der Landbevölkerung für den Fortschritt“, dem etwa 600 Familien angehören, schätzt Andrés Sarita. Der 32-Jährige unterstützt das Projekt als Freiwilliger einer Non-Profit-Organisation.