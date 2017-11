später lesen Wassertemperaturen weltweit Meer vor Antalya und Las Palmas noch über 20 Grad warm FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Die Zeit für einen Badeurlaub am Mittelmeer dürfte langsam vorbei sein. Nur noch an den Stränden der türkischen Riviera um Antalya und an der Küste Zyperns liegen die Temperaturen knapp über 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diese Woche meldet. dpa