Feinschmecker im Westen : Mehr sein als Wein und Eiche rustikal

Trier Gin, Käse und Weinbergpfirsich: Die Mosel will als Genießerregion wahrgenommen werden. Aber wo lag denn bisher das Problem?

Der Winzer in achter Generation will an die Historie von Deutschlands ältester Weinregion anknüpfen. An die Antike, als das nahe Trier eine Weltstadt war, an die Zeit im 19. Jahrhundert, in der das kleine Traben-Trarbach eine ähnlich bedeutende Handelsstadt wie das französische Weinschwergewicht Bordeaux war.