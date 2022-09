Umfrage : Mehrheit will weiter Maske im Flugzeug tragen

Berlin Laut neuem Infektionsschutzgesetz ist die Maskenpflicht in Flugzeugen obsolet. Viele wollen aber freiwillig weiter eine Maske tragen, wie eine Umfrage zeigt.

Nach dem Wegfall der Maskenpflicht in Flugzeugen will einer Umfrage zufolge eine Mehrheit der Fluggäste weiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 35 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov an, dass sie es für wahrscheinlich hielten, ab dem 1. Oktober weiter freiwillig eine Maske im Flieger zu tragen.