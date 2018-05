später lesen Vorbereitung wichtig Mietwagen in Neuseeland: Urlauber können leer ausgehen FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

In Neuseeland gelten strenge Regeln für den Verleih von Mietwagen an Touristen: Anbieter können die Vermietung in letzter Konsequenz verweigern, wenn ein Urlauber sich offensichtlich nicht ausreichend auf das Autofahren in dem Land vorbereitet hat. dpa